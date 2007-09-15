Аль-Каїда ”взяла в заручники” всю шведську економіку

Лідер "Аль-Каїди" в Іраку Абу Омар аль-Багдаді (Abu Omar al-Baghdadi) заявив, що Швеція має вибачитися за карикатуру на пророка Мухаммеда, оприлюднену в газеті Nerikes Allehanda, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP. Інакше він загрожує мститися шведським компаніям, включаючи ті, що мають світові торгові мережі і партнерів у багатьох країнах, Ericsson, Scania, Volvo, IKEA і Electrolux.

В аудіозверненні, яке було оприлюднене в Інтернеті, лідер терористів також призначив нагороду за вбивство людей, які, на його думку, образили пророка: карикатуриста Ларса Вілкса (Lars Vilks) і редактора Nerikes Allehanda Ульфа Йоханссона (Ulf Johansson). За вбивство першого аль-Багдаді пообіцяв заплатити сто тисяч, другого - п`ятдесят тисяч доларів.

Сам художник, як повідомляє агентство з посиланням на шведські ЗМІ, нині за межами Швеції. "Поки я пересуваюся, - сказав Ларс Вілкс, - мені, мабуть, нема чого боятися, а от коли я повернуся додому, мене зможуть легко вистежити".

Зі свого боку, редактор, який відмовився вибачатися за публікацію, заявив, що обов`язково обговорить ці погрози з поліцією. Він повідомив, що правоохоронні органи вже забезпечили йому захист. Поліція, за його словами, аналізує згадане аудіозвернення, щоб з`ясувати, чи справді за цими погрозами стоїть "Аль-Каїда".

Карикатура, що зображає пророка Мухаммеда у вигляді собаки, була опублікована в середині серпня. Публікація спричинила різкі протести мусульман як у самій Швеції, так і в інших країнах. З офіційними протестами виступили Іран і Пакистан.

У зв`язку з "карикатурним скандалом" шведський посол в Саудівській Аравії приніс вибачення Організації Ісламської конференції (ОІК). Водночас на захист художника виступило об`єднання шведських мусульман SEMUS.

Наприкінці серпня, реагуючи на скандал довкола карикатури в Nerikes Allehanda, організатори виставки Ларса Вілкса вирішили її скасувати з міркувань безпеки.