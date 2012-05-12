Депутат Держдуми: серйозних скандалів найближчим часом не буде

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив голова Комітету Держдуми у справах СНД і зв'язках із співвітчизниками Леонід Слуцький на прес-конференції в Москві.

«Думаю, що до кінця року відсотків 50 техрегламентів буде уніфіковано. Це означає, що серйозних скандалів у найближчому майбутньому не буде», - сказав Л.Слуцький.

За його словами, зараз переговори з цього питання «сповзли з мертвої точки».

Як повідомляв УНІАН, 29-30 березня у Києві проходило засідання робочої групи експертів України і Митного союзу, основним питанням порядку денного якого було узгодження техрегламентів.

За підсумками цієї зустрічі Україна і Митний союз Росії, Білорусі і Казахстану створили робочу групу для усунення технічних бар'єрів у взаємній торгівлі. У консультаціях взяли участь представники РФ, Євразійської економічної комісії і України.