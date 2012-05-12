Українські заробітчани дадуть відповідь Путіну російською

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку заступник директора Інституту соціології Національної академії наук України Микола Шульга висловив на прес-конференції у Києві, коментуючи доручення Президента Росії Володимира Путіна уряду та органами влади забезпечити запровадження обов`язкового екзамену з російської мови, історії Росії, основ законодавства РФ для працівників-мігрантів.

На його думку, доручення В.Путіна, яким для гастарбайтерів запроваджуються іспити з російської мови, історії Росії та основ російського законодавства, більше розрахований на мігрантів із неслов’янських держав. Водночас М.Шульга висловив переконання, що для українців, які вирішать поїхати на заробітки до Росії, не можуть виникнути проблеми з мовою.

Своє переконання він аргументував даними соціологічного дослідження інституту, згідно з яким три чверті українців не згодні з тим, що російську мову в Україні можна назвати іноземною.

М.Шульга спрогнозував, що у всіх мігрантів загалом можуть виникати проблеми зі знанням історії Росії та основ законодавства. Він вважає, що в Росії мають розробити чітку програму, за якою проходитимуть відповідні екзамени.

Також М.Шульга вважає, що у мігрантів можуть також виникнути проблеми із організаційними питаннями під час адаптації до нової системи.

У свою чергу, завідувач відділу міграційних досліджень Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи Олексій Позняк зауважив, що згідно з їхніми дослідженнями, трудова міграція до Росії наразі є менш вигідною, ніж до країн Європейського Союзу.

Водночас О.Позняк повідомив, що, за даними загальнонаціонального дослідження з питань трудової міграції від 2008 року, найбільше українських трудових мігрантів їдуть саме до Росії – майже половина. Стимулом для українців їхати на роботу до Росії він бачить у відсутності мовного бар’єру та візового режиму.

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Як повідомляв УНІАН, 7 травня Президент Росії В.Путін доручив федеральним і регіональним владам до листопада запровадити для гастарбайтерів (працівників-мігрантів, які тимчасово працюють у Росії) обов`язковий екзамен із російської мови, історії Росії та основ російського законодавства.

За даними Федеральної міграційної служби, кількість трудових мігрантів у Росії становить від 4 до 6 млн осіб, зокрема, з України - від 1 до 3 млн.