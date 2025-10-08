Dassault Rafale побудували вдвічі менше, ніж Eurofighter Typhoon.

Закінчено виробництво 300-го винищувача Rafale. Про це французька авіабудівна корпорація Dassault Aviation повідомила на своєму офіційному сайті.

"‎Виробництво 300-го літака Rafale було завершено кілька днів тому. Ця віха відображає операційний, промисловий та комерційний успіх цього бойового літака, який не має аналогів у своїй категорії з точки зору універсальності та доведеної оперативної ефективності", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всього французи отримали замовлення на 533 винищувачі Rafale. Таким чином, на момент публікації не доставленими залишалися 233 літака. Щоб задовольнити потреби покупців темпи виробництва планують збільшити до чотирьох одиниць на місяць.

300-й побудований Dassault Rafale, безперечно, є видатним досягненням французьких авіабудівників.

Водночас фахівці порталу Defense Express звертають увагу на те, що винищувач Eurofighter Typhoon, який можна вважати альтернативою Rafale, побудували вдвічі більшою серією. Станом на початок року кількість цих машин оцінювали у більш ніж 600 одиниць.

Довідка УНІАН. Dassault Rafale є багатоцільовим винищувачем четвертого покоління, який розробила компанія Dassault Aviation. Перший політ він здійснив 4 липня 1986 року.

Літак може застосовувати широкий спектр озброєння, зокрема, високоточні боєприпаси AASM, які раніше отримала Україна. Водночас на відміну від американських F-22 та F-35 його легко виявити, адже Rafale не є повноцінним стелсом.

Європейські винищувачі – головне

Сьогодні увага всієї Європи прикута до багатостраждальної програми Future Combat Air System (FCAS), яка покликана створити винищувач шостого покоління на заміну Dassault Rafale і Eurofighter Typhoon. Програму реалізують Франція, Німеччина та Іспанія.

Нещодавно повідомлялося, що Франція може сама виготовити винищувач нового покоління, якщо не вдасться досягти згоди з ФРН. Фахівці не впевнені в цьому, адже розробка літака може виявитися занадто дорогою для французів.

Значно краще себе відчуває альтернативна програма винищувача нового покоління, яку назвали Global Combat Air Programme (GCAP). Останню реалізують Великобританія, Італія та Японія.

