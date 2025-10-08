За останні три роки світовий попит на цю зброю зріс удвічі.

Війна в Україні повертає інтерес до старих рішень і видів зброї, перевірених ще в часи Другої світової війни. Так, певний "ренесанс" сьогодні переживає важкий кулемет M2 Browning, розроблений ще у 1920-30-х роках і досі затребуваний арміями світу. Зокрема і ЗСУ. Про це пише Business Insider.

Журналісти поспілкувалися з представником бельгійської збройової компанії FN Browning, що виробляє зокрема кулемети сімейства Browning. За його словами, світовий попит і виробництво цих кулеметів станом на сьогодні подвоїлося порівняно з 2022 роком.

Хоча сама компанія напряму не постачає свою продукцію в Україну, вона продає її західним союзникам Києва (США, Великій Британії, Франції та уряду самої ж Бельгії). Але не тільки їм. Серед покупців, наприклад, є Індія. Тож подвоєння попиту на кулемет пояснюється не тільки поставками до України: на тлі російської агресії у світі розпочалася глобальна кампанія переозброєння.

"Більшість країн просто не були зацікавлені 10 років тому. Тепер у нас є контракти", — сказав Генрі де Аренн, керівник відділу комунікацій збройової компанії.

Як пише Business Insider, кулемет M2 використовується в Україні зокрема у ролі засоба протиповітряної оборони. Мобільні вогневі групи, що полюють на "Шахеди", користуються саме такими кулеметами, щоб збити російські безпілотники.

Цікаво, що європейські армії зараз не лише закуповують нові кулемети, але й масово відновлюють до притомного стану старі складські запаси. За словами де Аренна, нещодавно французька армія прислала на ремонт партію старих M2, які дісталися французам від американських союзників ще під час Другої світової війни.

"Ми привозимо їх сюди, модернізуємо та даємо на них гарантію, ніби вони нові", – сказав де Аренн, додавши, що фірма модернізувала для Франції вже 2000 цих кулеметів.

