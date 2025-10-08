Доки Москва "гуляє", у пересічних росіян нема причин вимагати закінчення війни, кажуть в ОП.

Ставлення росіян до війни не зміниться, доки вибухи не стануть лунати в Москві. Саме для цього Україні потрібні "Томагавки". Про це у своєму Телеграм заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він зауважив, що анонсований Путіним "весняно-літній наступ" вилився у важкі бої на фронті без суттєвих просувань, на які розраховував російський диктатор. Через це, за словами Подоляка, Росія і вдається до масованих ракетно-дронових ударів по українській енергетиці і просто по житлових будинках в українських містах.

Радник голови ОП вважає, що зупинити російський терор можна буде тоді, коли зросте кількість ударів у відповідь, їхня руйнівна сила, а разом з тим зросте і "соціальна ціна" війни для російського населення.

Відео дня

"Поки вибухає "десь у Бєлгороді", Москва гуляє. Коли вибухи почує Центральний федеральний округ, ставлення зміниться. Для цього потрібні "томагавки", або "фламінго", або важкі дрони – неважливо. Потрібні переконливі далекобійні засоби деескалації, і побільше", – зазначив Подоляк.

Перспективи передачі "Томагавків"

Як писав УНІАН, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що він близький до рішення щодо передачі Україні крилатих ракет "Томагавк", здатних вражати цілі на відстані до 2500 км.

Втім експерти кажуть, що навіть у випадку позитивного для України рішення Вашингтона, на практиці знадобиться багато місяців, аби вирішити усі технічні та організаційні питання, перш ніж ЗСУ зможуть запускати ці ракети.

Відставний віцемаршал ВПС Британії Шон Белл також зауважив, що цих ракет загалом у США небагато, тож Україні краще зосередитися на виробництві власних аналогів.

Вас також можуть зацікавити новини: