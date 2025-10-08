Варто брати до уваги, що на тропічний рай цей острів зовсім не схожий.

У Великій Британії на продаж виставили приватний острів, розташований біля узбережжя Шотландії. Про це повідомляє Daily Mail.

Острів Гаскер, що входить до складу Зовнішніх Гебридських островів, має площу близько 20 гектарів. Він незаселений, і єдиною спорудою на ньому є автоматичний маяк, що виконує свої прямі функції.

Острів вкритий родючими луками із кількома невеликими прісними озерами і має скелясте узбережжя. Головною принадою Гаскера є колонія тюленів. Також з острова відкриваються захопливі краєвиди на сусідні острови.

Відео дня

"Розташований за п'ять миль від найближчого населеного острова та за 75 миль від будь-якої залізничної станції, цей будинок може стати раєм для інтроверта. Однак, він все ще залишається негостинним місцем для подорожей — припливи часто перешкоджають подорожам на острів — і без жодних зручностей", – пише Daily Mail.

Ріелторська компанія Galbraith, що займається продажем острова, зазначає, що це хороше місце, аби побудувати скромний котедж, перетворивши Гаскер на "дійсно унікальне місце для відпочинку".

Острів виставлений на продаж за ціною 120 тисяч фунтів стерлінгів (160 тисяч доларів, або 6,6 млн грн). Це менше, ніж ціна однокімнатної квартири у великих містах Великої Британії. Навіть в Україні квартири в новобудовах часто продаються дорожче.

Інші цікаві новини з-за кордону

Як писав УНІАН, наприкінці вересня у Китаї відкрили найвищий міст у світі, який лише трішечки нижчий за найвищий хмарочос в країні.

Також ми розповідали, що Туреччина і Німеччина припинили трирічний спір через назву популярного в обох країнах фастфуду.

Вас також можуть зацікавити новини: