Apple змінила стійки для iPhone 17 на вітринах, щоб смартфони не дряпалися в магазинах

Тепер навколо MagSafe є невелика силіконова прокладка.

Apple довелося змінити фірмові вітринні стенди MagSafe після того, як на демонстраційних iPhone 17 Pro почали помічати дивні сліди та потертості. У мережі це охрестили "Scratchgate", проте компанія заявила, що це не подряпини, а сліди перенесення матеріалу від старих зарядних підставок.

За даними видання Consomac, щоб вирішити проблему, Apple оновила вітринні MagSafe-стенди, тепер вони оснащені м'яким силіконовим кільцем, яке відокремлює зарядку від скляної задньої панелі телефону.

Apple підкреслює, що це наслідок зносу демонстраційних аксесуарів, які щодня витримують тисячі підключень. Наліт із задньої панелі, як уточнила компанія, можна без проблем стерти - скло залишиться цілим.

Цікаво, що подібні сліди з'являлися і на минулих моделях iPhone, але саме у 17-й серії вони стали помітнішими через нове матове покриття корпусу. Щоб уникнути повторення ситуації, Apple доручила співробітникам частіше міняти зношені MagSafe-майданчики і регулярно чистити демо-пристрої.

У компанії запевняють, що покупцям переживати нема про що, у звичайних умовах такі сліди не з'являються.

Раніше ми розповідали, що Apple рекомендує "солити" iPhone 17, щоб прибрати подряпини - і це працює. Спосіб перевірили автори 9to5Mac - вони протерли iPhone 17 Pro водою з морською сіллю і кажуть, що це справді допомогло.

