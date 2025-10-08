Шапка цих цікавих грибів може досягати 70 сантиметрів.

В Україні триває сезон грибів, і любителі "тихого полювання" активно шукають цікаві види для приготування й цього разу в Ужгороді помітили незвичайний білий гриб-велетень - дощовик. Якщо його вживати молодим та свіжим, він навіть корисний.

Як пише "Телеграф", фото знахідки з’явилося в одному з місцевих пабліків. Користувачі розповіли, що добре знають цей гриб і часто готують з нього відбивні. Йдеться, що дощовики ростуть по всій території України, хоча зустрічаються нечасто. Найчастіше їх можна знайти в лісах або на галявинах, особливо після дощу.

Біолог Ростислав Шикула підтвердив УНІАН, що на фото - саме дощовик. Його їстівні ознаки - білий клір, пружність, щільний м'якуш без неприємного запаху, зовнішня оболонка з дрібними шипами, що легко зчищаються.

"Важливо перевіряти, щоб всередині гриб залишався білим, а не ставав сірим або фіолетовим, що вказує на неїстівний аналог. Росте як футбольний м'яч залежно від умов існування", - додав фахівець.

Дощовик належить до родини шампіньйонових. Його ще називають пороховиком або тютюновим грибом - через характерний "димок", який утворюється при стисканні плодового тіла. У цей момент гриб випускає хмару дрібних спор.

Дощовики відомі своєю великою "шапкою", яка може досягати до 70 сантиметрів у діаметрі, а окремі екземпляри важать до 10 кілограмів. Вони мають біле забарвлення та зазвичай круглу або грушоподібну форму.

За словами знавців, їсти варто лише молоді гриби - саме з білою щільним м’якушем. Тоді вони є безпечними та навіть корисними. Готувати дощовики потрібно не пізніше, ніж через три години після збору, адже пізніше вони швидко старіють.

