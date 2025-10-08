Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,14 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 9 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,40 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 8 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер установлено на рівні 48,14 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 3 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,43/41,46 грн/дол., а євро - 48,21/48,23 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 8 жовтня зріс на 1 копійку і складає 41,55 гривні за долар, а продати американську валюту можна за середнім курсом 41,10 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні, в свою чергу, подешевшав на 12 копійок і складає 48,63 гривні за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 47,97 гривні за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" залишився на попередньому рівні і складає 41,50 гривні за долар, а курс євро подешевшав на 15 копійок і складає 48,55 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 40,90 гривні, а євро - за курсом 47,55 гривні за одиницю іноземної валюти.

