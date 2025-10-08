Нові правила діятимуть протягом воєнного стану та п'яти років після його завершення.

Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому закон, за яким колишні власники зруйнованого війною майна зможуть безкоштовно повернути у власність земельні ділянки, на яких розміщувалися ці об'єкти. За відповідне рішення проголосували 230 народних обранців.

Як повідомляється на сайті парламенту, цей документ має захистити громадян, чиє майно було зруйновано в результаті російської агресії.

"За новими нормами, якщо право власності на нерухомість було припинено в Державному реєстрі речових прав через її знищення, колишні власники або їхні спадкоємці можуть отримати земельні ділянки безоплатно або через передачу без проведення земельних торгів", - зазначається на сайті Ради.

Законом передбачено, що нові норми будуть діяти під час воєнного стану та впродовж 5 років після його завершення.

Передача землі у власність чи користування тепер може відбуватися без обов’язкового розроблення містобудівної документації. Єдина умова – цільове призначення об'єкта має відповідати тому, що було до руйнування.

"Прийняте рішення супроводжується заходами захисту від потенційних зловживань, зокрема через використання даних офіційних державних реєстрів та обмеження права на отримання ділянок лише тим особам, чиї права були фактично припинені через руйнування", - додається на сайті парламенту.

У пояснювальній записці до закону сказано, що раніше після того, як власник знищеного майна отримував компенсацію, його право власності на зруйнований об'єкт припинялося - бо будівлі більше не існувало. І якщо земля під нею належала державі або громаді, людина вже не могла отримати цю ділянку ні у власність, ні у оренду.

Крім того, після втрати права власності людина втрачала й спрощене право на отримання землі без торгів. Що змушувало особу, яка й без того постраждала від війни, проходити складну бюрократичну процедуру, пов'язану з оновленням містобудівної документації.

Окрім цього, новим законом передбачається, що Мінприроди отримає право затверджувати методику визначення шкоди, завданої земельним ресурсам унаслідок забруднення чи засмічення, а дипломатичні представництва зможуть бути звільнені від орендної плати за землю за умови, що це передбачено міжнародними договорами і погоджено Верховною Радою.

Компенсації за пошкоджене або знищене житло в Україні

У березні Міністерство розвитку громад та територій отримало 2 мільярди гривень у рамках програми компенсацій за втрачене житло для ВПО за програмою "єВідновлення". Тоді профінансували житлові сертифікати для понад 1300 родин ВПО.

1 квітня Україна залучила 100 млн євро (понад 4,8 млрд гривень) від Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) в межах проєкту НОME. Кошти спрямували на виплату компенсації власникам знищеного житла за програмою єВідновлення".

10 вересня в межах програми "єОселя" почав діяти механізм компенсації для внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових територій.

