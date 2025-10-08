Також у гру додадуть нову локацію, ворогів і костюми.

Студія Sandfall Interactive готує велике оновлення для Clair Obscur: Expedition 33, яка за 5 місяців після релізу вже розійшлася накладом у 5 мільйонів копій, а прослуховування саундтрека гри сягнули позначки 333 мільйони.

Розробники зазначили, що цей успіх надихнув їх на випуск масштабного контентного патча, де на гравців чекає не тільки новий контент, а й довгоочікувана локалізація.

У гру додадуть український переклад інтерфейсу і текстів разом із версіями чеською, турецькою, латиноамериканською, латиноамериканською іспанською, в'єтнамською, тайською та індонезійською мовами.

Крім цього, оновлення додасть нову локацію, яка перенесе героїв у незвідану область з унікальними супротивниками і секретами. Для тих, хто пройшов гру, з'являться нові боси підвищеної складності, а також костюми для всіх членів експедиції.

Sandfall Interactive поки не оголосила дату виходу оновлення.

Раніше сценаристка Clair Obscur: Expedition 33 розповіла, чого вона постаралася уникнути в сюжеті гри. Дженніфер Свеберг-Єн дуже не подобається концепт "deus ex machina".

Крім того, нещодавно творець Expedition 33 спрогнозував, що подібних ігор побільшає через вартість розроблення. У майбутньому можливість робити AAA-проєкти залишиться тільки в Rockstar, додає технічний директор проєкту.

