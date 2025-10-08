Китай, будучи союзником Росії, фактично контролює доступ до матеріалів, які роблять можливим використання безпілотників.

Українські виробники безпілотників працюють на повну потужність, але комплектуючі, необхідні для їхніх літальних апаратів, як і раніше, постачаються з Китаю. Про це пише Politico.

Зазначається, що крихкий ланцюжок поставок, у якому домінує Пекін, підтримує це зростання виробництва, оголюючи вразливість, яка одного разу може завдати удару по США та їхнім союзникам.

Згідно з новим дослідженням Інституту острова Зміїний, майже всі українські виробники безпілотників імпортують хоча б деякі компоненти з Китаю. Більше половини виробників самі виробляють корпуси безпілотників, але тільки кожен десятий виробляє датчики або оптику, необхідні для визначення і ураження цілей. Кілька важливих компонентів - напівпровідники, силові транзистори, магніти, акумулятори та навігаційні чіпи - як і раніше, поставляються переважно китайськими постачальниками.

Відео дня

Важливо, що Китай, будучи союзником Росії, фактично контролює доступ до матеріалів, які роблять можливим використання безпілотників, від акумуляторів, що живлять ці апарати, до сировини, з якої вони складаються.

У доповіді стверджується, що "вузькі місця" України аналогічні тим, що існують у програмах НАТО: вони практично повністю залежать від Пекіна. Ті ж китайські магніти і чіпи, які керують українськими безпілотниками, присутні в ракетах, радарах і бронетехніці союзників. Це означає, що в Китаю є можливість обмежити експорт, сповільнити поставки або повністю обмежити доступ, змусивши західне виробництво зупинитися. Вікторія Гончарук, керівник відділу оборонних технологій Інституту острова Зміїний, заявила:

"Ця вразливість шкодить усім, і це те, на чому ми, західні суспільства, повинні зосередитися".

Зазначається, що у квітні Пекін посилив експорт неодиму і самарію - рідкісноземельних елементів, що використовуються в потужних магнітах, - що призвело до зростання цін у 60 разів та сповільнення поставок по всьому світу. Імпорт літій-іонних акумуляторів в Україну, що використовуються для живлення дронів, зріс майже до 56 мільйонів одиниць 2024 року, що вдев'ятеро більше, ніж 2021 року, оскільки вітчизняні підприємства спішно створювали запаси матеріалів перед наступним скороченням поставок.

За словами журналістів, навіть найкращі моменти української промисловості залежать від Пекіна. Завод Motor-G, найбільший в Європі виробник двигунів для безпілотників, випускає близько 100 000 двигунів на місяць. Однак він, як і раніше, закуповує високоякісні магніти і мідний дріт у Китаї. Гончарук сказала:

"Понад 70% компаній, з якими ми спілкувалися в Україні, дійсно хочуть замінити (китайські компоненти). Вони готові зробити конкретні кроки з пошуку альтернатив і заміни їх, навіть якщо це буде дорожче, на компоненти європейського, місцевого або американського виробництва".

Цікаво, що українські компанії, такі як Odd Systems, SeekUAV, Oko Camera і Ochi Nochi, почали виробництво вітчизняних тепловізорів, таких як Kurba-256, які зараз використовуються на безпілотниках-перехоплювачах. Проте близько 90% тепловізорів, що продаються в Україні, як і раніше, виробляються в Китаї. Альтернативи інших виробників коштують утричі-вп'ятеро дорожче і вимагають місяців на їх поставку. В опитуванні майже 37% компаній назвали вартість компонентів головною перешкодою. Третина компаній вказала на збої в логістиці та митні затримки.

У звіті Інституту рекомендується розширити спільні програми досліджень і розробок із країнами НАТО, створити регіональний консорціум із магнітів і акумуляторів, а також створити "реєстр надійних компонентів", щоб допомогти українським компаніям закуповувати некитайські комплектуючі.

Виробництво зброї в Україні

Під час демонстрації представникам НАТО можливостей українського ОПК було показано нову версію крилатої ракети "Нептун". Ця версія, ймовірно, раніше не згадувалася у відкритих джерелах. Насамперед привертає увагу незвичайне потовщення в середині корпусу, через що (а також через відсутність офіційного індексу) ракету прозвали "Пузатим Нептуном".

Вас також можуть зацікавити новини: