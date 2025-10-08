Наразі тривають перемовини про "технічні зміни напередодні голосування".

Країни Європейського союзу підтримали запропонований Єврокомісією план відмови від російського газу до початку 2028 року, повідомляє Reuters з посиланням на дипломатів.

За даними співрозмовників видання, на закритій зустрічі 8 жовтня посли країн-членів блоку погодилися передати своїм міністрам відповідний законопроєкт.

Дипломати, з якими спілкувалися журналісти, заявили, що майже всі країни ЄС висловили підтримку плану відмови від російських енергоносіїв. Вони очікують, що запропонований Єврокомісією план легко пройде - попри критику з боку Угорщини та Словаччини, уряди яких хочуть підтримувати тісні зв'язки з Росією.

Reuters зазначає, що наразі тривають перемовини про "технічні зміни напередодні голосування, яке має відбутися 20 жовтня".

Одне з невирішених питань полягає в тому, чи потрібно буде отримувати попередній дозвіл для постачання газу та нафти до ЄС, і чи будуть митні органи блоку перевіряти "блакитне паливо" та "чорне золото" після надходження вантажу до порту, аби переконатися в тому, що газ та нафта не російські.

Зазначається, що Франція та Італія заявили, що підтримують загальний план відмови від російських енергоносіїв, але хочуть аби постачання сировини до ЄС здійснювалося після отримання попереднього дозволу - якщо влада зможе забезпечити це досить швидко. В якості альтернативи пропонується перевіряти нафтові та газові вантажі після прибуття до ЄС, аби забезпечити дотримання заборони.

Відмова ЄС від російського газу та нафти - останні новини

18 червня Євросоюз після тривалих обговорень презентував план поступової відмови від російського газу та нафти. Згідно з документом, ЄС скаже остаточне "прощавай" російським енергоносіям 31 грудня 2027 року

Проте президент США Дональд Трамп закликав європейців відмовитися від російських енергоносіїв швидше. У результаті ЄС презентував 19-й пакет санкцій, який може передбачати прискорену відмову від імпорту російського скрапленого газу.

Для додаткового стимулювання відмови від російської нафти, ЄС обговорює можливість запровадження мита на імпорт сировини з Москви.

