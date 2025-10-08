Прем’єр Словаччини вчергове розкритикував план відмови від російських енергоносіїв.

Заборона Європейського Союзу на російське ядерне паливо була б "найбільшою небезпекою" і прямою загрозою енергетичній безпеці Європи, заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, передає Euractiv.

Виступаючи на Європейському форумі з ядерної енергії, очільник словацького уряду також розкритикував пропозицію Єврокомісії відмовитися від російської нафти та газу. Він назвав план ЄС "невдалим документом" і "повною нісенітницею", заявивши, що "Словаччина ніколи не погодиться з пропозицією Комісії заборонити весь імпорт російського газу".

"Коли йдеться про газ, і коли йдеться про нафту, ми просто стріляємо собі в ногу", - сказав Фіцо, додавши, що готовий "посваритися" з Брюсселем через те, що він назвав "безглуздим ідеологічним кроком". Йдеться про відмову ЄС від російських енергоносіїв.

Видання констатує, що Словаччина та Угорщина - єдині країни ЄС, які відкрито виступають проти зусиль, спрямованих на повну незалежність від російських нафти та газу. Разом з тим, на відміну від економічних санкцій, які вимагають одностайного консенсусу країн-членів, для ухвалення закону, який передбачає заборону імпорту, дозвіл офіційних Будапешта чи Братислави не обов’язковий.

Відмова ЄС від російського газу та нафти

18 червня Єврокомісія презентувала план поступової відмови від російської нафти та газу. Згідно з ним, російських енергоносіїв не буде на європейському ринку з 1 січня 2028 року.

Після закликів президента США Дональда Трампа прискорити відмову від російських нафти та газу, Єврокомісія презентувала 19-й пакет санкцій, який передбачає заборону імпорту скрапленого газу з РФ. Вона може бути потенційно запроваджена вже з 2027 року.

Ще одним стимулом для "вигнання" російської нафти з ЄС можуть стати мита стосовно неї з боку блоку. У ЄС зазначають, що це може простимулювати Угорщину та Словаччину швидше відмовитися від російських енергоресурсів.

За даними Єврокомісії, наразі вісім держав-членів блоку продовжують купувати російський газ. Окрім Угорщини та Словаччини російське "блакитне паливо" споживають Бельгія, Франція, Греція, Нідерланди, Португалія та Іспанія.

