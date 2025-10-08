Українці, які більше не отримують статус захисту S за новими правилами, можуть подати заяву про надання притулку.

У Швейцарії переглянули правила надання статусу захисту S (швидкий притулок без проходження тривалих процедур) для біженців з України. Його не буде скасовано щонайменше до початку березня 2027 року, але тепер заявників розглядатимуть по-різному залежно від регіону, з якого вони прибули в країну, пише Swissinfo.

Зазначається, що швейцарський парламент зажадав проводити відмінність між регіонами України під час надання тимчасового захисту. Тепер повернення у Волинську, Рівненську, Львівську, Тернопільську, Івано-Франківську та Чернівецьку області, а також на Закарпаття вважається розумним. У зв'язку з цим статус захисту S буде обмежений особам із цих регіонів.

Згідно з планом швейцарського парламенту, статус S тепер видаватиметься тільки українцям, останнє місце проживання яких розташоване в одному з українських регіонів, окупованих російськими військами, або в зонах бойових дій. Нове правило набуде чинності з 1 листопада. Ті, хто вже отримав статус S, не підпадають під це обмеження.

Крім того, українці, які більше не отримують статус захисту S за новими правилами, можуть подати заяву про надання притулку. Уряд Швейцарії має намір продовжити статус захисту S до 4 березня 2027 року.

Скільки біженців повернеться в Україну

Раніше доктор філософських наук, головний науковий співробітник, директор Інституту соціології НАН України Євген Головаха в інтерв'ю УНІАН заявив, що з кожним роком кількість українців, готових повернутися з-за кордону після війни, зменшується. За його словами, у перший рік війни були готові повернутися 80% населення.

Водночас Головаха зазначив, що остаточна кількість залежить від багатьох факторів. Перший із них - це результат самої війни. Також, за словами експерта, важливо, яким буде ставлення до українців в інших країнах.

