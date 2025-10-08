Студенти мають заповнити відповідну заявку до 9 грудня.

Google запустив програму підтримки українських студентів, у рамках якої безкоштовно поділиться AI Pro на термін в один рік. До набору входять усі ключові АІ-інструменти компанії, включно з останньою версією Gemini 2.5 Pro.

Як повідомляє Міністерство цифрової трансформації України, ініціатива спрямована на розвиток інноваційної освіти та підтримку молодих спеціалістів, які використовують технології штучного інтелекту для навчання, досліджень і побудови кар'єри.

Пакет AI Pro включає безлімітний доступ до Gemini 2.5 Pro - інструменту, який допомагає розв'язувати навчальні задачі, писати тексти та аналізувати зображення.

Також до пакета входять Deep Research для глибокого пошуку і систематизації даних, NotebookLM з розширеним обсягом мультимедійних матеріалів, відеогенератор Veo 3, що створює 8-секундні ролики зі звуком, і Jules - помічник для студентів IT-спеціальностей, який виправляє помилки в коді. Крім того, користувачі отримають 2 ТБ хмарного сховища на Google Диску, Gmail і Фото.

Безкоштовний доступ можуть оформити студенти від 18 років. Для цього потрібно заповнити заявку до 9 грудня. Після реєстрації на пошту надійде лист із підтвердженням та інструкцією з активації підписки.

Щоб студенти могли максимально ефективно використовувати нові інструменти, Google проведе безкоштовний вебінар "Gemini Академія". На сесії експерти компанії покажуть, як застосовувати штучний інтелект для конспектування лекцій, підготовки до іспитів і роботи над навчальними проектами.

Захід відбудеться 21 жовтня о 17:00 за підтримки Міністерства цифрової трансформації та Міністерства освіти і науки України. Зареєструватися на нього можна за посиланням.

