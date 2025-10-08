Український досвід збивання FPV-дронів переконує європейські армії впроваджувати прості, дешеві та швидкодіючі рішення в багаторівневу систему захисту.

Навіть у четвертий рік війни в Україні з’явився важливий урок для армій усього світу: іноді найпростішу зброю неможливо списати з рахунків. Дробовики, які довго вважалися застарілими, показують себе дієвим засобом проти малих, швидких і смертоносних безпілотників FPV, пише Defence Blog.

Марко Анджелеллі, інструктор зі стрільби та президент Комісії FITAV зі зв’язків зі збройними силами, підкреслив, що уроки українського досвіду "мають вирішальне значення для європейських військових та військових НАТО", і зазначив, що українські інструктори могли б бути дуже корисними для навчання інших армій.

Збройні Сили України одні з перших увели дробовики в систему організованої оборони від дронів. 413-й окремий рейдовий батальйон Військ безпілотних авіаційних систем створив спеціальну програму зі збивання дронів дробовиками — майже 400 військовослужбовців пройшли курс лише за сім місяців. Логіка проста: розкид пострілів дробовика підвищує шанси вразити невеликий, швидко рухомий дрон у фінальну секунду перед ударом, коли інші контрзаходи не спрацьовують.

Анджелеллі наголосив, що уроки України важливі для Європи. Італійські ЗС, зокрема, вже починають реагувати.

"Італійські збройні сили отримують перші рушниці Benelli M4 AI Drone Guard", — сказав він.

За його словами, FITAV пропонує протоколи навчання для військових та правоохоронних органів і створила школу підготовки C-UAS/FPV з дробовиками на станції "Ла Торре" в Пізі, Тоскана. Інші європейські армії також оснащуються дробовиками Benelli, а виробник одночасно пропонує навчальні пакети.

Експерти та інструктори вказують на необхідність багаторівневого підходу до захисту від безпілотників: поєднання датчиків раннього попередження, глушилок, систем спрямованої енергії та кінетичних засобів. У цьому контексті дробовик постає як недорогий, доступний і ефективний варіант — особливо як крайня лінія оборони для солдатів, що захищають окопи, техніку чи командні пункти.

Анджелеллі робить застерігає, що дробовики "не є рішенням для протидії дронам FPV" як самостійна міра, але "коли вони інтегровані в багаторівневу систему оборони, вони є ефективною відповіддю". Він також наполягає на ретельній підготовці через унікальну природу стрільби по швидких малих цілях.

Скептики критикують ідею, називаючи дробовики надто примітивними, проте реалії поля бою дають протилежний аргумент: FPV-дрони стали однією з основних загроз у конфлікті, і їхнє широке застосування змінило підхід до піхотної війни. Як зазначив Анджелеллі, "в українському конфлікті 80% військових втрат сталися через такі типи атак", тому, на його думку, солдати повинні мати "основну зброю проти дронів (дробовик) та вторинну протипіхотну зброю".

Як повідомляв УНІАН, Україна перетворюється на наддержаву дронів і навчає НАТО захищатися від гібридної війни Росії.

Нещодавні вторгнення російських безпілотників по всій Європі підкреслили зростаючу роль України як лідера у використанні дронів у війні. Країни, серед яких Данія та Польща, розпочали спільні навчальні програми з українськими інструкторами, прагнучи перейняти досвід Києва у протидії безпілотникам.

