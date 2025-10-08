Ціни на капусту в Україні обвалилися: скільки коштує кілограм

Ціни на овоч уже в середньому на 66% нижчі, ніж роком раніше.

Ціни в Україні на білокачанну капусту цього тижня знову почали знижуватися. На ринку спостерігається надлишок продукції, яка непридатна для тривалого зберігання.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що наразі закупівельні ціни на капусту перебувають у межах від 5 до 10 грн/кг ($0,12-0,24/кг), що в середньому на 16% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

За словами експертів, більшість фермерів ще збирають урожай, через що пропозиція на ринку зростає, коли попит залишається вкрай низьким. Оптові компанії та роздрібні мережі закуповують овоч невеликими партіями через його невисоку якість.

При цьому на сьогоднішній день ціни на білокачанну капусту в Україні вже в середньому на 66% нижчі, ніж роком раніше. Водночас не виключено, що овоч і далі дешевшатиме, оскільки фермери все ще збирають урожай.

Ціни на капусту в супермаркетах України

У Varus овоч продають по 12,90 грн/кг.

При цьому в АТБ капусту можна купити по 11,89 грн/кг.

Крім того, в Сільпо ціни стартують від 16 гривень за кілограм.

