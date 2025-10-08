У перспективі "приватний" морський загін хоче охороняти "тіньовий флот" РФ.

У Чорному морі на території навколо нафтогазових бурових платформ - так званих "вишок Бойка" Силам оборони України протидіє російський морський загін "Еспаньйола".

Як пише Радіо Свобода, українським силам вдалося повернути частину цих об’єктів у 2023 році, але Росія продовжує спроби їх відвоювати, зокрема у цьому бере участь зазначений загін. Зазначається, що його сформували у 2024 році для оборони узбережжя анексованого Криму.

Відео дня

Йдеться, що морський загін "Еспаньйола" не є частиною Міноборони РФ, але співпрацює з ним. Його командування представляє підрозділ як потенційну "першу морську ПВК" у Росії та сподівається на легалізацію статусу у разі ухвалення в РФ закону про приватні військові компанії - нині таке формування можуть дозволяти лише губернатори регіонів. Командування стверджує, що загін створили під егідою голови Криму Сергія Аксьонова для посилення берегової оборони. Водночас сам Аксьонов публічно цього не підтверджував.

Спочатку "Еспаньйола" з’явилася як сухопутний підрозділ у складі 88-ї окремої десантно-штурмової бригади, яка воювала в низці гарячих точок Донеччини. У відкритих джерелах діяльність підрозділу пов’язують із російською приватною військовою компанією (ПВК) "Редут" та ГРУ РФ. Серед імовірних організаторів і спонсорів згадуються брати Ротенберги – прокремлівські бізнесмени, проте публічних підтверджень від згаданих владних або бізнесових кіл немає. За інформацією Головного управління розвідки Мінооборони України, фінансує "Еспаньйолу" партія "Єдина Росія": за участь нібито пропонують від мільйона рублів, а в разі смерті - 5 млн руб.

За даними ЗМІ, підрозділ формували переважно з футбольних фанатів під керівництвом Станіслава Орлова (позивний "Іспанець"), члена російського фанатського угруповання Red-Blue Warriors. Зараз він нібито контролює Всеросійське об’єднання вболівальників. Саме з цього середовища, за інформацією відкритих джерел, вербують добровольців до "Еспаньйоли".

Морське крило загону виникло у 2024 році — після значних втрат РФ у Чорному морі, коли ЗСУ знищили ключові бойові кораблі Чорноморського флоту, деокупували острів Зміїний і повернули під контроль українських військових частину бурових вишок. Очолює морську групу командир із позивним "Алтай"; у російських ЗМІ його називають лише позивним, не розкриваючи прізвища.

Нині "Еспаньйола" посилює берегову оборону Криму у взаємодії з Чорноморським флотом РФ. Одне з її завдань - боротьба з безпілотними катерами, якими ЗСУ завдають ударів по військових і логістичних цілях РФ на морі. Командування стверджує, що загін отримує сучасні морські зразки озброєння, а в його рядах служать, зокрема, окупанти з Уралу, Далекого Сходу, Севастополя та Криму.

Йдеться, що у "Еспаньйоли" великі амбіції: обіцяють "креативні" методи гібридної війни і прагнуть у перспективі виконувати завдання на морі по всій Росії, зокрема, охороняти так званий "тіньовий флот".

"У перспективі морський загін "Еспаньйола" хотів би виконувати морські завдання в РФ, зокрема, охороняти її "тіньовий флот", який дедалі більше обмежують міжнародними санкціями, а також порти, берегову лінію, судна та інші об'єкти союзників і російських корпорацій", - йдеться у публікації.

Також зазначається, що у випадку збройного конфлікту участь у ньому ПВК дозволить не виводити його на міждержавний рівень, кажуть в "Еспаньйолі". Де-юре це стане можливим у разі законодавчих змін у РФ, які поки що лише на стадії обговорення.

Ситуація в Чорному морі

Нагадаємо, "Вишки Бойка" – бурові газо- та нафтовидобувні платформи, розташовані у Чорному морі - "Петро Годованець", "Україна", "Таврида" і "Сиваш". Під час початку окупації Криму, у березні 2014 року, вони були захоплені Росією, яка у 2022 році встановила на кожній із чотирьох платформ засоби радіоелектронної розвідки та боротьби, гідроакустичні системи, завдяки яким контролювала надводний, повітряний і підводний простір у північно-західній частині Чорного моря між Кримом та Одесою.

З того часу у районі платформ було кілька спецоперацій ЗСУ. За словами екологів, бурові платформи, які зараз, ймовірно, повністю не контролюються ані Україною, ані РФ, палають вже понад 2,5 роки, що призводить до потрапляння у повітря шкідливих речовин.

Вас також можуть зацікавити новини: