Пожежа спалахнула на підприємстві, яке виготовляє електроніку та компоненти для російського озброєння.

У російському Новосибірську горить завод, що виробляє електроніку для оборонного сектору.

Як повідомляють російські Telegram-канали, вогонь спалахнув на території заводу "Завод припоев", який працює в інтересах оборонно-промислового комплексу.

Підприємство спеціалізується на виробництві електроніки та мікросхем, ремонті й складанні електротехнічних пристроїв, а також на паянні компонентів озброєння, систем зв’язку та радіоелектроніки.

Масштаби займання та причини пожежі наразі уточнюються. За попередніми даними місцевих ЗМІ, на місце події прибули пожежно-рятувальні підрозділи. Офіційних коментарів від російської влади чи керівництва заводу поки немає.

Зазначимо, що Новосибірськ розташовано в глибокому тилу РФ. Відстань від Києва - майже 3000 км.

Інші пожежі на обʼєктах окупантів

Як повідомляв УНІАН, уже третю добу після атаки українських дронів палає Феодосійський нафтоналивний термінал після атаки ЗСУ.

Отруйний дим від пожежі вітер розносить на десятки кілометрів, страждають місцеві мешканці, а російська влада Криму до цього часу інцидент замовчує - не було зроблено жодної заяви.

