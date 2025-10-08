Попередження Росії стають дедалі суворішими у зв'язку з появою в Україні нового виду озброєння.

Заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков застеріг адміністрацію президента США Дональда Трампа від надання Україні доступу до далекобійних крилатих ракет Tomahawk, здатних вражати цілі глибоко на території Росії, також заявивши, що імпульс до розв'язання "конфлікту в Україні", який з'явився після серпневої зустрічі Трампа з кремлівським диктатором Володимиром Путіним на Алясці, "багато в чому вичерпаний".

Останнє попередження стало частиною скоординованих зусиль Москви відрадити Трампа від надання Україні цих ракет, повторюючи тактику, яку Росія використовує впродовж усієї війни: заявляючи, що передача Україні передових військових технологій спровокує прямий конфлікт між Росією та країнами НАТО, пише The Washington Post.

При тому, що адміністрація США навіть не оголошувала остаточного рішення про продаж Tomahawk Україні. "Я думаю, що хочу з'ясувати, що вони збираються з ними робити. Куди вони їх направлять? Думаю, мені потрібно поставити це запитання", - заявив Трамп репортерам в Овальному кабінеті зовсім недавно. І він "начебто" вже ухвалив рішення.

Повторні попередження з боку Путіна та інших російських офіційних осіб відображають тривогу Москви з приводу можливості отримання Україною такого озброєння і, схоже, суперечать твердженням Путіна на минулій конференції із зовнішньої політики Росії про те, що ці ракети "не змінять баланс сил на полі бою", вважають журналісти.

Путін, у свою чергу, попередив, що передача озброєнь ознаменує "якісно нову стадію ескалації", оскільки Україна не зможе застосовувати їх без участі американського персоналу. При цьому він припустив, що Трамп зрештою відмовиться від їх передачі, оскільки "вміє слухати".

"Як ви розумієте, без програмного забезпечення і пускових установок самі ракети - це лише болванки. Відповідно, як на високому рівні також заявляла російська сторона, гіпотетичне застосування таких систем можливе тільки за прямої участі американського персоналу", - зазначив Рябков. І наголосив, що вони "закликають керівництво США і військове керівництво США підійти до цієї ситуації тверезо, розумно і відповідально".

Журналісти зазначають, що, якщо Трамп схвалить передачу Tomahawk Україні, це буде значним поворотом у його політиці щодо війни, залежно від тих обмежень, які Вашингтон встановить на їхнє використання. Досі він зосереджувався на спробах закінчити війну і нормалізувати відносини з Росією - спочатку закликаючи до угоди про припинення вогню (вимога, яку прийняла Україна, але яку неодноразово відхиляла Росія), а потім зустрівшись із Путіним на Алясці, раптово відмовившись від стратегії наполягти на припиненні вогню.

Трамп висловлював зростаюче невдоволення Путіним, особливо у зв'язку з ударами Росії по цивільних об'єктах в Україні, і невдовзі заявив, що вважає Україну здатною повернути втрачені території і що Росія "повинна була зупинити" війну.

Як Tomahawk можуть допомогти Україні

За даними Інституту вивчення війни, щонайменше 1 945 російських військових об'єктів перебувають у межах досяжності варіанту Tomahawk із дальністю близько 2000 км.

Імовірно, Україна зможе суттєво підірвати бойові спроможності Росії на передовій, націлившись на вразливу підмережу тилових районів постачання, які підтримують і забезпечують операції на передовій, вважають експерти.

Також наголошується, що Україна використовувала дрони для ударів по російських військових і енергетичних об'єктах глибоко вглиб Росії, але вони не такі руйнівні, як ракети.

