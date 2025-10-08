Міністр внутрішніх справ Німеччини представив поправки до законодавства.

Уряд Німеччини оголосив, що дозволить поліції збивати невідомі дрони у своєму повітряному просторі, що становитимуть загрозу. Також були проведені консультації з Ізраїлем та Україною щодо питань власної оборони, щоб протистояти польотам безпілотників над стратегічними об'єктами, у яких підозрюють Москву.

Міністр внутрішніх справ Александр Добріндт представив поправки до законодавства, щоб посилити повноваження поліції, яка тепер зможе застосовувати "фізичні заходи, тобто перехоплювати і збивати дрони", пише Le Monde.

Крім того, повідомляється, що буде створено "центр противодронової оборони" для координації дій федеральної поліції і земель Німеччини.

Ситуація з невідомими дронами над Європою

Раніше УНІАН повідомляв, що дрони гудуть над заводами топ-виробника зброї в ЄС. Однак їх досі не можна збивати. Одна з найбільших європейських компаній протиповітряної оборони заявляє, що над її надсекретними заводами пролітає дедалі більша кількість безпілотників.

Крім того, ми розповідали, що Європа планує створити "стіну дронів". Концепція ще остаточно не ухвалена, але небезпеки, яким ця "стіна дронів" покликана запобігти, є реальними.

