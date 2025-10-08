Boeing RC-135 уже двічі вилітав із Великої Британії з невідомою місією.

Літак ВПС США, призначений для збору розвідданих про ворожі радіолокаційні системи, помітили, коли він здійснював кругові польоти біля Росії на тлі зростаючої напруженості у відносинах із Москвою.

Дані про політ показують, що розвідувальний літак Boeing RC-135 Combat Sent вилетів у вівторок рано вранці з Англії, пролетів над країнами Балтії і кілька разів облетів Калінінград - російський ексклав між Польщею і Литвою - після чого повернувся до Великої Британії, пише Daily Mail.

Повідомляється, що місія відбулася через день після того, як канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звинуватив Росію у веденні "гібридної війни" проти Німеччини. Політик поклав відповідальність на кремлівського диктатора Володимира Путіна за вторгнення розвідувальних дронів у повітряний простір НАТО, через які було порушено режим роботи мюнхенського аеропорту, а понад 10 000 пасажирів залишилися заблокованими.

За даними ВПС США, літак-шпигун Combat Sent надає стратегічну електронну розвідувальну інформацію президенту, міністру оборони, керівництву Пентагону і командувачам військових театрів.

Які можливості RC 135

"Виявляючи та ідентифікуючи наземні, морські та повітряні радіолокаційні сигнали іноземних військових, Combat Sent збирає і детально аналізує кожну систему, надаючи стратегічні дані для військових аналітиків", - йдеться в описі літака.

Усі ці літаки оснащені системою дозаправки в повітрі, що фактично робить їхню дальність польоту необмеженою. А також сучасними системами зв'язку та навігації. До їхнього складу входять радіостанції високих, дуже високих і надвисоких частот, навігаційний радіолокатор, доплерівський блок та інерціальна система, що об'єднує астрономічні поправки з GPS.

RC-135 легко впізнати за характерними антенами під носовою частиною, на кінцівках крил, великими "щоками"-обтічниками і подовженим хвостом.

Екіпаж зазвичай складається з двох пілотів, штурмана, двох інженерів бортових систем, щонайменше десяти офіцерів радіоелектронної розвідки, відомих як "Ворони" (Ravens), і додаткових технічних фахівців.

Літак фіксує й аналізує електронні випромінювання іноземних радіолокаційних і комунікаційних систем, що дає змогу аналітикам виявляти можливості противника та розробляти засоби протидії.

ЗМІ пише, що мета місії залишається невідомою, але ресурс FlightRadar24 зафіксував той самий літак із позивним JAKE37, коли він вилетів із тієї самої бази в Англії та здійснив польоти навколо Калінінграда 2 жовтня - того самого дня, коли в Німеччині з'явилися дрони.

