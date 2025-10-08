Великий птах подолав відстань у сотні кілометрів.

Українські полярники, які зараз знаходяться на українській станції "Академік Вернадський", що розташована на острові Галіндез, несподівано зустріли імператорського пінгвіна. Про це розповіли у Національному антарктичному науковому центрі.

"Під час морського виходу наші полярники помітили імператорського пінгвіна!", - наголошують вчені.

Птахи цього виду, пояснюють науковці, не мешкають в районі станції "Академік Вернадський" - вони надають перевагу холоднішим районам Антарктики. Зокрема, з усіх пінгвінів заходять найдалі на Південь й розмножуються на континенті, найближча їхня колонія розташована за понад 300 км від острова Галіндез.

"Тож біологи 30-ї експедиції неабияк здивувалися, коли побачили імператорського пінгвіна за кілька кілометрів від станції. Він сидів на крижині та чистив пір'ячко. Для нинішньої команди це була перша така зустріч. А от торік, до 29-ї експедиції, молодий імператорський пінгвін прийшов прямо під двері "Вернадського". До того українські полярники зустрічали цей вид аж у грудні 2020-го", - розповіли у центрі.

Науковці кажуть, що імператорські пінгвіни мають декілька особливостей. Зокрема, ці цікаві птахи вони найбільші з усіх пінгвінів: їхній зріст сягає 120 сантиметрів, вага - 50 кілограмів. Також вони є "чемпіонами" з пірнання - за їжею інколи занурюються на глибину майже 500 метрів.

Імператорські пінгвіни єдині розмножуються антарктичною зимою, причому колонія може розміщуватися в глибині континенту, де в цей час дуже холодно й темно.

"На відміну від звичних нам субантарктичних пінгвінів, вони не будують гнізда з камінців для виведення малюків, а вигрівають яйце на лапах", - йдеться у повідомленні.

До українських полярників раптово завітали понад 2 тисячі пінгвінів

Як писав УНІАН, у серпні до української антарктичної станції "Академік Вернадський", яка розташована на острові Галіндез, несподівано прийшли понад 2 тисячі пінгвінів. Річ у тім, що пінгвіни мешкають на Галіндезі приблизно з жовтня (антарктична весна) до травня (антарктична осінь). Це час, коли у субантарктичних пінгвінів шлюбний сезон, але взимку пернаті острів залишають.

Однак цього літа, в середині серпня, на Галіндез прибула майже тисяча цих цікавих птахів, згодом їхня кількість зросла до 2100. Але потім "гості" зникли.

