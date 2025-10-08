Втрати росіян почали зростати через новий наказ їхнього командування.

Російські війська отримали наказ штурмувати українські позиції за будь-яку ціну. Про це повідомив у Телеграм президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді голови Служби безпеки України Василя Малюка.

"Окремо відзначу воїнів ЦСО "А" СБУ, які здійснюють активні дії на Покровському напрямку. Констатуємо, що російські війська отримали наказ штурмувати наші позиції за будь-яку ціну. Відповідно, значно зріс рівень російських втрат", - зазначив глава держави.

Так, за його словами, тільки воїни СБУ на Покровському напрямку знищують зараз понад 100 окупантів на день, і це без врахування результатів дій воїнів інших складових наших Сил оборони та безпеки.

Відео дня

Загалом, як додав президент, за минулий місяць воїни ЦСО "А" СБУ ліквідували 3028 окупантів – по кожному з них маємо відповідну верифікацію.

Також він розповів, що Малюк доповів щодо результатів наших далекобійних ударів, які здійснюються силами СБУ.

"Важливо, що більшу ефективність демонструють українські далекобійні ракети-дрони. Суттєві результати маємо й у знищенні російських комплексів ППО", - підкреслив Зеленський.

Він наголосив, що СБУ продовжує роботу зі знищення російських агентурних мереж.

"Погодив і наші операції, які мають на меті зменшення російського воєнного потенціалу", - резюмував глава держави.

Війна в Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, на Купʼянському напрямку група воїнів 8 окремого полку Сил спеціальних операцій (ССО) своїми діями не дала просунутись противнику. За допомогою ударних FPV-дронів ворог був загнаний у будівлі.

Після чого оператори провели зачистку кількох будівель, де засів противник. У результаті трьох російських військовослужбовців було знищено, решта змушені були відступити.

Вас також можуть зацікавити новини: