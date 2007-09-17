Іран звинувачує Саркозі в екстремізмі

Офіційне іранське інформаційне агентство ІРНА оприлюднило сьогодні повідомлення, в якому звинувачує Президента Франції Ніколя САРКОЗІ та членів його команди в екстремізмі і ретрансляції політики Вашингтону в Європі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, в повідомленні, зокрема, зазначається, що нові господарі Єлісейського палацу намагаються копіювати Білий дім.

“Господарі Єлісейського палацу стали трансляторами політики Білого дому в Європі і взяли тон навіть більш жорсткий, більш запальний, більш нелогічний, ніж у Вашингтона”, - наголошується у повідомленні.

“У той час, як питання іранської ядерної програми є близьким до вирішення, завдяки заходам, здійсненим Іраном та МАГАТЕ, екстремізм французьких лідерів створює перешкоди на цьому шляху”, - зазначається у повідомленні агентства.

У повідомленні також наголошується, що французький народ ніколи не забуде нинішніх часів, коли людина з неєвропейським підходом до міжнародної політики “переїхала” до Єлісейського палацу.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 16 вересня, міністр закордонних справ Франції Бернар КУШНЕР заявив про необхідність посилити європейські санкції проти Ірану через його ядерну програму. При цьому міністр не виключив можливості війни з Іраном. Сьогодні міністр закордонних справ Нідерландів Максим ФЕРХАГЕН заявив про готовність підтримати запровадження більш жорстких європейських санкцій проти Ірану у випадку, якщо Рада Безпеки ООН відмовиться від такої пропозиції.