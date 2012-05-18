Ярузельський зізнався, що він смертельно хворий

Про це повідомляє РІА "Новости".

Ярузельському кілька років тому було пред`явлене обвинувачення у зв`язку з запровадженням у 1981 році в Польщі воєнного стану, який істотно розширив його повноваження як голови держави задля придушення опозиції. Судовий процес у його справі почався у 2008 році. Тоді суддя попросив прокурора з Інституту національної пам`яті надати свідчення Михайла Горбачова і Маргарет Тетчер, після чого розгляд справи призупинився.

"Мені вже 89 років, я в дуже поганому стані, тож жити мені залишилося недовго. Помирати буду вдома", - повідомив Ярузельський.

Раніше дружина екс-президента Барбара повідомила газеті, що у її чоловіка лімфома і він проходить курс хіміотерапії.

"Я дуже погано почуваюся, тому майже не виходжу з дому. Я занадто слабкий, щоб кудись їздити або проводити час активніше", - сказав колишній глава польської держави.