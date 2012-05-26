Слідами Брейвіка: у Фінляндії невідомий влаштував стрілянину по людях

12:13, 26 травня 2012
Світ
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Поліція шукає невідомого, який влаштував стрілянину на півдні Фінляндії.

Невідомий влаштував стрілянину на півдні Фінляндії, одна людина загинула, ще вісім поранені.

Як повідомляє Газета.ру, інцидент стався сьогодні рано вранці в місті Х’ювінкяа, за 50 км на північ від Гельсінкі.

Злочинець зник із місця пригоди, поліція оголосила розшук.

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