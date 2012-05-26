Слідами Брейвіка: у Фінляндії невідомий влаштував стрілянину по людях

Невідомий влаштував стрілянину на півдні Фінляндії, одна людина загинула, ще вісім поранені.

Як повідомляє Газета.ру, інцидент стався сьогодні рано вранці в місті Х’ювінкяа, за 50 км на північ від Гельсінкі.

Злочинець зник із місця пригоди, поліція оголосила розшук.