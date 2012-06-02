ЄС розривається між бажанням і можливостями

Як повідомили УНІАН у прес-офісі комісара, про це він заявив у Вроцлаві, де бере участь у Глобальному форумі (Wroclaw global forum 2012).

“Ми занадто обережні. Нам варто надсилати позитивні сигнали нашим східним партнерам. Ми повинні надихати їх просуватися так далеко і так швидко, як це тільки можливо шляхом якнайтіснішої політичної асоціації та економічної інтеграції з Європейським Союзом”, - сказав комісар.

“Але ми повинні наполягати на дотриманні ними цінностей та принципів, оскільки будь-який компроміс в цьому зрештою послабить ЄС”, - додав Ш.Фюле.

Комісар також зазначив, що глобалізація не зупиняється на кордонах Європи, а тому ЄС повинен реалізувати ефективнішу політику сусідства.