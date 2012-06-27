Франція за крок від рецесії, та є й добрі новини
04:36, 27 червня 2012Світ
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Економіка Франції зуміє уникнути рецесії і зросте в 2012 р. на 0,4%.
Якйдетьсявматеріалахнаціонального державногостатистичногоагентстваInsee, у IIкварталіекономічне зростаннязупиниться,вIIIкварталі- складе0,1%,авIVкварталі- 0,2%.
Inseeпрогнозує,щозапоточнийрікукраїні будескорочено близько25тис.робочихмісць,що підвищитьрівеньбезробіття знинішніх10%до 10,3%.
Інфляціяв 2012р. повиннаскласти2%порівняноз 2,3%в 2011-му.
Заробітнаплатавреальномуобчисленнізростена 0,5%.Номінальне зростаннямає скласти2,5%,передає повідомленняРосБізнесКонсалтинг.
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