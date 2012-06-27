Лукашенко привіз до Уго Чавеса сина Миколу (фото)

Олександр Лукашенко прибув до Венесуели з своїм молодшим сином Миколою. Про це повідомляє агентство Белта.

Коли до палацу в Каракасі під`їхав кортеж білоруського лідера, Уго Чавес тепло привітав Олександра Лукашенка і попросив покликати його сина Миколу. "Сьогодні у Венесуелі урочистий день, оскільки ми приймаємо Олександра Лукашенка і його сина Миколу", - сказав Президент Венесуели.

Уго Чавес подякував Олександру Лукашенку за візит до Венесуели, а також передав привітальні слова "працьовитому, скромному, веселому і героїчному" народу Білорусі. Він підкреслив, що президентам належить розглянути безліч проектів, які вже реалізуються, зокрема в сферах видобутку нафти, газу, нафтохімії, будівництва житла, промисловості, сільського господарства, енергетики та газифікації.

Олександр Лукашенко у свою чергу запевнив, що всі домовленості, які були укладені Білоруссю та Венесуелою, будуть виконані достроково.

"Дехто почали сумніватися у серйозних перспективах співпраці Білорусі і Венесуели, тут знаходиться мій син Микола, і це говорить про те, що ми всерйоз і надовго заклали основи співпраці, і є кому перейняти естафету років через 20-25", - сказав глава білоруської держави .