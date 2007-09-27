Сенат США підтримав створення федеральних регіонів у складі Іраку

Сенат США на засіданні в середу висловився за створення окремих федеральних регіонів у складі Іраку.

75 голосами "за" при 23 "проти" сенат ухвалив окрему поправку до проекту оборонного бюджету США на 2008 рік.

"Конгрес США вважає, що США повинні активно підтримати політичне врегулювання між провідними групами в Іраку на основі положень конституції Іраку, що створюють федеральну систему державного управління і дозволяють створення федеральних регіонів", - записано в тексті поправки.

У своєму виступі на засіданні сенату минулого понеділка автор поправки, голова сенатського комітету у закордонних справах, сенатор-демократ Джозеф Байден наголосив, що підтримка федералізму державного устрою в Іраку "не означає розділення" цієї країни і що США виступають за суверенітет і територіальну цілісність Іраку.

Положення про федералізм закладене в конституцію Іраку і на практиці вже реалізується щодо курдів, нагадав сенатор Байден.

РІА "Новости"