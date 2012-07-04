У НАТО багато питань до Януковича

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Харкові сказав президент Парламентської асамблеї НАТО Карл Ламерс.

«Ми маємо певне занепокоєння розвитком подій в Україні. Ми із занепокоєнням спостерігаємо певні тенденції. Україна колись заявляла, що хоче виконувати і права людини, і дотримуватися основних свобод, і здійснювати принципи правової держави. Зараз виникає дуже багато запитань», - сказав К.Ламерс.

Він наголосив, що НАТО зі свого боку підтримує євроінтеграційні наміри України.

«Нам хочеться, щоб ця гарна і велика країна з її людьми наближалася до Європейського Союзу, щоб вона могла співпрацювати у рамках НАТО – обох організацій, основними цінностями яких є свобода і демократія. Ми бажаємо, щоб Україна рухалася цим шляхом», - сказав К.Ламерс.

Він зазначив, що завтра матиме зустріч із Президентом України Віктором Януковичем і представниками уряду України.

К.Ламерс зауважив, що під час цього спілкування він висловить своє занепокоєння.