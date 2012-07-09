У Панамського каналу з'явиться конкурент
00:38, 09 липня 2012Світ
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Президент Нікарагуа підписав закон про будівництво міжокеанського каналу.
ПрезидентНікарагуа ДаніельОртегавсуботувприсутності тисячлюдейнаодномуз ринківстолицікраїниМанагуапідписавзаконпро будівництвочерезтериторіюкраїниканалу міжАтлантичним іТихимокеанами,повідомляєРІА"Новости" зпосиланнямнанікарагуанськіЗМІ.
Раніше цейграндіознийпроектбувсхваленийпарламентом.Передбачається,що загальнавартістьбудівництвастановитиме30,35мільярдадоларів.ПрицьомуНікарагуапровелапереговорипроможливу участьу проектітакихкраїн,як Росія, Китай, Венесуела, Японія, ПівденнаКореяі Бразилія.
НовийводнийшляхчерезЦентральнуАмерикуз АтлантичноговТихийокеанпланується якальтернативавжеіснуючому 92 роки Панамськомуканалу.
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