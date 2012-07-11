Росія зайнялася Сходом у створенні об'єднаної системи ППО

Про це повідомив РІА «Новости» в середу заступник головкому ВПС з ППО генерал-майор Павло Кураченко.

"На відкритому в киргизькому Чолпон-Ата засіданні координаційного комітету з питань протиповітряної оборони СНД ми обговоримо з нашими казахстанськими колегами питання укладення цієї угоди", - сказав Кураченко, висловивши надію на те, що саме підписання документів відбудеться або в кінці 2012, або на початку 2013 років.

На сьогоднішній день єдину систему ППО має тільки Росія і Білорусія.

Кураченко також повідомив, що така ж угода готується з Вірменією, тільки ця система буде мати статус об'єднаної, а не єдиної через те, що Росія і Вірменія не мають спільного кордону.

Надалі угоду про єдину систему ППО планується укласти з Киргизією і Таджикистаном, а також з Узбекистаном.

Він підкреслив, що раніше була призупинена робота з підписання угоди про єдину систему ППО Центрально-Азіатського регіону через складні переговорів з цього питання з Узбекистаном.

У той же час Туркменія заявила, що не має наміру нарощувати військову співпрацю з координаційним комітетом з питань протиповітряної оборони СНД. Про це заявив заступник командувача ВПС і ППО Башім Ішанкулі. Туркменія вперше після 17-річної перерви бере участь у засіданні координаційного комітету, яке проходить в киргизькому місті Чолпон-Ата.

Як раніше заявив заступник головнокомандувача ВПС з ППО генерал-майор Павло Кураченко російська армія отримає до кінця 2012 року п'ятий полковий комплект зенітно-ракетної системи С-400.

Зараз російська армія має в своєму розпорядженні чотири полки С-400, з яких два дислоковані в Підмосков'ї, один - на Балтійському флоті і один - у Находці.

"Промисловість підтвердила готовність передати російській армії до кінця 2012 року п'ятий полковий комплект С-400", - сказав генерал.