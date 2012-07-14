Помер всесвітньо відомий кінопродюсер

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву його представника.

"Річард Занук, один з найбільш прогресивних і видатних лідерів кіноіндустрії помер сьогодні (у п'ятницю) в результаті серцевого нападу", - цитує повідомлення РІА "Новости".

У доробку Занука такі легендарні фільми, як "Щелепи", "Шофер міс Дейзі", "Планета мавп", "Велика риба", "Чарлі і шоколадна фабрика", "Аліса в країні чудес".