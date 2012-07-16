Африканський союз вперше очолила жінка (фото)

Вона змінить на цій посаді Жана Пінга (Габон), який очолював виконавчий орган з 2008 року, і стане першою жінкою на чолі Комісії Афросоюзу.

Голосування відбулося на саміті організації в Аддис-Абебі. Нкосазана Дламіні-Зума набрала 37 голосів із 54 (саме стільки країн об'єднує АС). Вона здобула перемогу з другої спроби: балотуючись на пост першого разу в січні 2012 року, Дламіні-Зума не набрала достатньої кількості голосів.

Висування її кандидатури Співтовариством розвитку Півдня Африки викликало тертя серед представників англомовних країн Африки та франкомовних країн, які виступали опорою Жана Пінга, передає ИТАР-ТАСС.

Свою колишню дружину підтримав президент ПАР Джейкоб Зума, який зазначив, що з моменту утворення організації в 1963 році представники Півдня Африки ніколи не керували Комісією АС.

Вести.ру