ДТП у Єгипті: серед постраждалих - українка

16:39, 20 липня 2012
Світ
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Четверо людей загинуло, майже 40 постраждали у ДТП в Єгипті, в тому числі українка і німці.

 Аварія за участю рейсового автобуса сталася на трасі Рас Гаріб - Хургада в Єгипті, чотири людини загинули і 38 постраждали, у тому числі четверо іноземних громадян. Про це повідомляє РІА "Новости".

 За інформацією дорожньої поліції, в числі постраждалих четверо іноземних туристів: одна громадянка України та троє громадян Німеччини. Всі інші загиблі і поранені - громадяни Єгипту.

 Пасажири, які отримали травми, доставлені в госпіталі Хургади і Ель-Гуни. Поліція проводить розслідування.

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