ДТП у Єгипті: серед постраждалих - українка

Аварія за участю рейсового автобуса сталася на трасі Рас Гаріб - Хургада в Єгипті, чотири людини загинули і 38 постраждали, у тому числі четверо іноземних громадян. Про це повідомляє РІА "Новости".

За інформацією дорожньої поліції, в числі постраждалих четверо іноземних туристів: одна громадянка України та троє громадян Німеччини. Всі інші загиблі і поранені - громадяни Єгипту.

Пасажири, які отримали травми, доставлені в госпіталі Хургади і Ель-Гуни. Поліція проводить розслідування.