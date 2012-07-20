ДТП у Єгипті: серед постраждалих - українка
16:39, 20 липня 2012Світ
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Четверо людей загинуло, майже 40 постраждали у ДТП в Єгипті, в тому числі українка і німці.
|Аварія сталася на трасі Рас Гаріб - Хургада. Фото konst.org.ua
За інформацією дорожньої поліції, в числі постраждалих четверо іноземних туристів: одна громадянка України та троє громадян Німеччини. Всі інші загиблі і поранені - громадяни Єгипту.
Пасажири, які отримали травми, доставлені в госпіталі Хургади і Ель-Гуни. Поліція проводить розслідування.
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