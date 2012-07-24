Путін відрядив на похорон Ступки свою людину

Як повідомляє Урядовий портал, про необхідність оперативного вирішення проблем, які виникають, йшлося під час зустрічі М.Азарова з В.Зубковим, який на доручення глави Російської держави прибув до Києва на прощання з Богданом Ступкою.

В.Зубков повідомив, що від імені Президента РФ Володимира Путіна висловив щирі співчуття рідним Богдана Ступки і всьому українському народу. Він відзначив, що заслуги великого актора і перед українським, і перед російським народом ніколи не будуть забуті. Його творчість назавжди залишиться яскравою сторінкою культурної історії наших держав і потужним генератором творчості для нових поколінь.

М.Азаров в свою чергу зазначив, що життя і видатний творчий шлях Богдана Ступки – це яскравий приклад того, що Україну і Росію об’єднують не тільки сучасні економічні відносини, а й глибинні, не девальвовані спільні історичні, культурні, гуманітарні цінності.

«Звичайно, ми будуємо відносини з Росією на прагматичній основі, виходячи з національних інтересів, але з врахуванням особливих факторів історичного співіснування і сусідства», - заявив глава уряду.

Сторони також обговорили ряд актуальних питань українсько-російських відносин, зокрема реалізацію проекту будівництва 3 і 4 енергоблоків Хмельницької АЕС на кошти російського кредиту, шляхи усунення перешкод і обмежень у взаємній торгівлі.

М.Азаров і В.Зубков підкреслили важливість встановленого постійного діалогу керівництва України і Росії для оперативного вирішення проблем, які виникають. Як спеціальний представник Президента РФ, В.Зубков запевнив у своїй відкритості і готовності до комунікацій з українським урядом з усіх питань.