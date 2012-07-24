Путін відрядив на похорон Ступки свою людину
Прем’єр-міністр України Микола Азаров та спеціальний представник Президента Російської Федерації Віктор Зубков підкреслюють важливість постійного діалогу керівництва країн.
Як повідомляє Урядовий портал, про необхідність оперативного вирішення проблем, які виникають, йшлося під час зустрічі М.Азарова з В.Зубковим, який на доручення глави Російської держави прибув до Києва на прощання з Богданом Ступкою.
В.Зубков повідомив, що від імені Президента РФ Володимира Путіна висловив щирі співчуття рідним Богдана Ступки і всьому українському народу. Він відзначив, що заслуги великого актора і перед українським, і перед російським народом ніколи не будуть забуті. Його творчість назавжди залишиться яскравою сторінкою культурної історії наших держав і потужним генератором творчості для нових поколінь.
М.Азаров в свою чергу зазначив, що життя і видатний творчий шлях Богдана Ступки – це яскравий приклад того, що Україну і Росію об’єднують не тільки сучасні економічні відносини, а й глибинні, не девальвовані спільні історичні, культурні, гуманітарні цінності.
«Звичайно, ми будуємо відносини з Росією на прагматичній основі, виходячи з національних інтересів, але з врахуванням особливих факторів історичного співіснування і сусідства», - заявив глава уряду.
Сторони також обговорили ряд актуальних питань українсько-російських відносин, зокрема реалізацію проекту будівництва 3 і 4 енергоблоків Хмельницької АЕС на кошти російського кредиту, шляхи усунення перешкод і обмежень у взаємній торгівлі.
М.Азаров і В.Зубков підкреслили важливість встановленого постійного діалогу керівництва України і Росії для оперативного вирішення проблем, які виникають. Як спеціальний представник Президента РФ, В.Зубков запевнив у своїй відкритості і готовності до комунікацій з українським урядом з усіх питань.