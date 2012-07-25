Туреччина закриває кордон із Сирією

Туреччина закриває всі прикордонні пункти з Сирією.

Про це повідомляє радіостанція «Эхо Москвы» з посиланням на місцеву телекомпанію NTV.

Поки жодних подробиць рішення турецьких властей немає, однак прийнято його на тлі нових повідомлень про запеклі бої у Сирії.

Урядові війська вперше застосували авіацію для ударів по повстанцях у місті Алеппо. Важке озброєння застосовується і в боях поблизу Дамаску.