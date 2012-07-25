Туреччина закриває кордон із Сирією
09:50, 25 липня 2012Світ
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У Сирії - запеклі бої.
Туреччина стурбована новинами "з фронту"
Туреччина закриває всі прикордонні пункти з Сирією.
Про це повідомляє радіостанція «Эхо Москвы» з посиланням на місцеву телекомпанію NTV.
Поки жодних подробиць рішення турецьких властей немає, однак прийнято його на тлі нових повідомлень про запеклі бої у Сирії.
Урядові війська вперше застосували авіацію для ударів по повстанцях у місті Алеппо. Важке озброєння застосовується і в боях поблизу Дамаску.
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