Італійці вважають, що на п'яному дебоші спіймався український розвідник

Вночі портьє викликав наряд поліції, оскільки чоловік в стані сильного алкогольного сп'яніння вчинив в холі дебош, передає Радіо Свобода.

При спробі втихомирити його, українець накинувся на поліцейських, завдавши двом з них побої.

У поліцейському управлінні, куди був доставлений затриманий, він заявив, що його звуть "Аміт Трустєв". Працівник українського консульства, який прибув слідом, привіз з собою і пред'явив український дипломатичний паспорт на ім'я Олександра Філіпчука, після чого затриманого відпустили.

Однак у готель він не повернувся і зник, а його дружина Анна подала заяву в поліцію про зникнення чоловіка.

Натомість українське консульство пізніше офіційно заявило, що ніхто зі співробітників консульства не був у поліції і не пред'являв паспорт на ім'я Філіпчука.

На думку деяких італійських журналістів, можливо, йдеться про співробітника української зовнішньої розвідки, які працюють під дипломатичним прикриттям.