У Каліфорнії горить нафтопереробний завод
09:19, 07 серпня 2012Світ
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Пожежа спалахнула на нафтопереробному заводі компанії Chevron в американському штаті Каліфорнія.
Як передає РІА «Новости», займання на НПЗ, на частку якого припадає восьма частина переробленої нафти в США, сталося в ніч на вівторок. Поки що ліквідувати пожежу не вдається.
Місцевим жителям рекомендовано дотримувати встановленого для таких ситуацій порядку, який допоможе уникнути впливу хімікатів і диму на організм.
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