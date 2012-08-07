У Каліфорнії горить нафтопереробний завод

Як передає РІА «Новости», займання на НПЗ, на частку якого припадає восьма частина переробленої нафти в США, сталося в ніч на вівторок. Поки що ліквідувати пожежу не вдається.

Місцевим жителям рекомендовано дотримувати встановленого для таких ситуацій порядку, який допоможе уникнути впливу хімікатів і диму на організм.