США підтвердили плани розгортання ПРО в Перській затоці

Напередодні газета New York Times повідомила, що США разом з кількома арабськими країнами активізували зусилля із створення в регіоні укріпленого району системи ПРО для захисту родовищ вуглеводнів та переробної інфраструктури від ракетної загрози, що походить від Ірану. У регіоні будуть розміщені американські радари раннього виявлення, ракети-перехоплювачі, а також єдиний командний і інформаційний центр. У загальну систему ПРО будуть також включені розквартировані на американських базах кораблі ВМС США, оснащені зенітно-ракетними комплексами Aegis.

"Ракетна загроза для наших сил, розгорнутих у регіоні, а також наших партнерів зростає. США налагодили тісне співробітництво в галузі безпеки, включаючи протиракетну оборону, з нашими союзниками в Перській затоці і мають намір докладати всіх зусиль для підтримки безпеки. США продовжать роботу з партнерами в регіоні із зміцнення систем ракетної оборони ", - наводить коментар Вентрелла щодо статті РІА "Новости".

Він не надав подробиць щодо цього району ПРО, але зазначив, що ідея його зміцнення не нова і відповідає планам США щодо створення глобальної системи протиракетної оборони.

Як зазначає New York Times, Пентагон уже поставив країнам Перської затоки озброєнь, обладнання та матеріалів на кілька мільярдів доларів.