ЗМІ: Російський атомний підводний човен провалив випробування

Як повідомляє Лента.ру з посиланням на джерело, в ході випробувань ядерний реактор підводного човна не видав необхідної потужності і не забезпечив необхідний рівень гучності.

"З такими серйозними недоліками корабель на озброєння флоту приймати не можна", - пояснив співрозмовник.

В даний час також не завершений контракт на поставку для АПЧ проекту "Ясен" нових самонавідних торпед, виробництвом яких займається завод "Дагдизель".

"Нової торпеди з необхідними характеристиками досі немає. Той виріб, який було створено, є вибухонебезпечним і тому не може бути використаний для озброєння підводного човна", - розповів представник ОПК.

У разі подальшої затримки з постачанням торпед "Дагдизель" АПЧ "Северодвинск" озброять торпедами старого типу, які стояли на озброєнні підводних човнів проекту 949А "Антей" (до яких належав атомохід "Курськ").

АПЧ "Северодвинск", головний корабель проекту 885 "Ясен", був спущений на воду 15 червня 2010 року і у вересні 2011 року вийшов у море на ходові випробування.

В даний час також ведеться будівництво підводного човна "Казань", розробленого по модернізованому проекту 885М. Загалом до 2021 року ВМФ Росії повинен отримати сім або вісім підводних човнів проекту 885.