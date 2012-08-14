У центрі Варшави знайшли 300-кілограмову бомбу

Як передає кореспондент УНІАН, евакуйовано близько 20 мешканців одного з будинків поблизу небезпечної знахідки.

За даними поліції, сапери спільно з іншими службами організували транспортування бомби за межі Варшави, де її знешкодять.

Польське інформаційне агентство РАР зазначає, що в лютому цього року у центрі Варшави знайшли 1,5-тонну бомбу часів війни.