У центрі Варшави знайшли 300-кілограмову бомбу
20:48, 14 серпня 2012Світ
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У центрі Варшави метробудівці сьогодні виявили 300-кілограмову бомбу часів Другої світової війни.
Як передає кореспондент УНІАН, евакуйовано близько 20 мешканців одного з будинків поблизу небезпечної знахідки.
За даними поліції, сапери спільно з іншими службами організували транспортування бомби за межі Варшави, де її знешкодять.
Польське інформаційне агентство РАР зазначає, що в лютому цього року у центрі Варшави знайшли 1,5-тонну бомбу часів війни.
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