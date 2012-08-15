МЗС Литви: ЄС має намір скоротити політичні контакти з Білоруссю

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ Литовської Республіки, 14 серпня до МЗС Литви було викликано білоруського посла Володимира Дражіна, якому було висловлено позицію Євросоюзу у зв'язку з відмовою Білорусі продовжити акредитацію послові Швеції і рішенням вислати з Мінська інших шведських дипломатів.

«Держави-члени ЄС домовилися про єдину позицію щодо таких дій білоруської влади. Під час зустрічі було відзначено, що рішення білоруського уряду вислати шведських дипломатів вплине не лише на двосторонні відносини між Швецією і Білоруссю, а й на відносини всього ЄС з Білоруссю. Зважаючи на останні дії Білорусі, Євросоюз має намір скоротити політичні контакти з Білоруссю», - йдеться в повідомленні.

При цьому в МЗС Литви відзначили, що розраховують на подальший розвиток відносин з Білоруссю.

«Литва і ЄС загалом зацікавлені у підтримці нормальних дипломатичних відносин з Білоруссю і розвитку співпраці в рамках програми «Східне партнерство», а нормалізація відносин між Білоруссю і ЄС залежить від подальших дій Мінська», - наголосили в МЗС Литви.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня білоруську межу непомітно для ППО перетнув легкомоторний шведський літак. Над Івенцом та околицями Мінська з літака було скинуто плюшеві ведмеді з плакатами на підтримку свободи слова в Білорусі.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив голову Дерожприкордонкомітету генерал-майора Ігоря Рачковського і командувача ВПС і військами ППО Збройних сил Білорусі генерал-майора Дмитра Пахмелкіна.

1 серпня білоруська влада сповістила Швецію про непродовження акредитації послові в Білорусі Стефану Ерікссону. Дипломата звинуватили в деструктивній діяльності.

У відповідь шведська сторона заявила, що не прийме нового посла Білорусі, і рекомендувала двом співробітникам білоруського посольства залишити Стокгольм.

8 серпня МЗС Білорусі оголосив про відкликання всіх співробітників білоруського посольства у Стокгольмі. Шведській стороні рекомендовано вжити аналогічних заходів і відкликати усіх своїх дипломатів з Мінська до 30 серпня.