У ЄврАзЕС створюється митний союз

Президенти Росії, Білорусі і Казахстану підписали в Душанбе документи про створення митного союзу Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕС).

Як передає радіо “Свобода”, новим генеральним секретарем ЄврАзЕС замість Григорія РАПОТИ обрано Таїра МАНСУРОВА. Головою організації стане Таджикистан, а роботу інтеграційного комітету організації очолить Президент республіки Емомалі РАХМОН.

Наступний саміт ЄврАзЕС пройде в Москві наступного року.

Як повідомив на прес-конференції в Душанбе Президент РФ Володимир ПУТІН, митний союз Росії, Білорусі і Казахстану в рамках ЄврАзЕС має бути створено до 2010 року.

"Відзначу результативне за своїми результатами засідання міждержавної ради Євразійського економічного співтовариства, підписані міждержавні угоди, спрямовані на зміцнення правової бази Митного союзу", - сказав В.ПУТІН, передає РІА «Новости».

За його словами, затверджено перелік міжнародних договорів, що становлять договірно-правову базу Митного союзу і план дій з формування Союзу в рамках ЄврАзЕС до 2010 року.

"Я хочу відзначити, що підписанням цих документів створена правова база Союзу, і він реально має бути створений, після того, як будуть завершені всі процедури і підписані всі відповідні документи, передбачені цими базовими угодами до 2010 року", - сказав В.ПУТІН.