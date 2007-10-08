У паризькому музеї порвали картину Клода Моне

У паризькому музеї Орсе, де зберігається найбільша у Франції колекція живопису кінця XIX- початку XX століття, серйозно пошкоджено картину Клода Моне "Міст в Аржантеї", передає AFP.

Як повідомили в Міністерстві культури Франції, вночі до музею проникли кілька осіб напідпитку. Хтось із них вдарив по полотну, залишивши на картині розрив завдовжки близько 10 сантиметрів. Поліції поки не вдалося знайти і затримати вандалів.

Інцидент стався під час так званої "Білої ночі" - свята, коли музеї, кінотеатри, концертні майданчики і бібліотеки працюють далеко за північ. Музей Орсе не брав участі в святкуваннях.