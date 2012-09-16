Нетаньяху: Іран через півроку опиниться на порозі створення ядерної зброї

Про це повідомляє РІА "Новости".

В інтерв'ю Нетаньяху зазначив, що вже до середини 2013 року Іран на 90% наблизиться до того, щоб почати збагачувати уран для його використання при створенні ядерної зброї, і звернувся до США з проханням надати сприяння, щоб цьому запобігти.

"Іран управляється лідерами, яким притаманний надзвичайний фанатизм, той же фанатизм, який рухає людьми, що атакують сьогодні закордонні посольства. Ви хочете, щоб у цих фанатиків була ядерна зброя?" - сказав прем'єр Ізраїлю в інтерв'ю NBC.

Ізраїльський політик також не погодився з думкою, що ядерна зброя в Ірану приведе до стабілізації в регіоні. "Подібний підхід є новим стандартом людської дурості", - сказав прем'єр. Раніше в інтерв'ю ізраїльській газеті Нетаньяху закликав обмежити іранський атомний проект "червоними лініями" - параметрами, при досягненні яких настала б неминуча реакція з боку міжнародного співтовариства щодо Ірану. Він також висловив надію на те, що вже через рік зможе привітати співгромадян з рішенням іранської ядерної проблеми.

США, низка інших країн Заходу та Ізраїль підозрюють Іран в розробці ядерної зброї під прикриттям програми мирного атому. Тегеран не заперечує, що збагачує уран до 20%, однак заявляє, що його атомна програма спрямована виключно на задоволення потреб країни в електроенергії.

"Шістка" міжнародних посередників, до якої входять представники Росії, Великобританії, Китаю, США, Франції та Німеччини, з 2003 року спільно з МАГАТЕ домагається від Ірану припинення робіт зі збагачення урану, які можуть представляти загрозу режиму ядерного нерозповсюдження. В даний час стосовно Ірану діють чотири санкційні резолюції Ради Безпеки ООН. Крім цього, різні резолюції, що вимагають від Ірану забезпечити повну прозорість ядерної програми і довести її виключно мирну спрямованість, прийняли в односторонньому порядку ряд країн і організацій.